حصل عمار حمدي لاعب المنتخب الأوليمبي، على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وصعد منتخب مصر رسمياً لأوليمبياد طوكيو 2020، بعد غيابه عن الأوليمبياد الماضية في ريو دي جانيرو 2016، وتأهل المنتخب المصري لأولمبياد للمرة الـ12 مرة في تاريخه. غيابه عن الأوليمبياد الماضية في ريو دي جانيرو 2016، وتأهل المنتخب المصري لأولمبياد للمرة الـ12 مرة في تاريخه. سجَّل الثلاثية فوز المنتخب الوطني، كلا من: رمضان صبحي من ضربة جزاء وعبدالرحمن مجدي هدفين متتاليين في الدقائق 58 و85 و90. كلا من: رمضان صبحي من ضربة جزاء وعبدالرحمن مجدي هدفين متتاليين في الدقائق 58 و85 و90. بهذه النتيجة يلاقي المنتخب الأوليمبي كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل على كأس البطولة بينما تلتقي جنوب أفريقيا مع غانا لتحديد صاحب بطاقة التأهل الثالثة للأولمبياد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمار حمدي رجل مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.