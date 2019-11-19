أعلنت شركة تذكرتي أنها لن تسمح بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين، في المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر اقامتها الجمعة المقبلعلي ستاد القاهرة بين منتخبنا الوطني وكوت ديفوار.
ونجحت شركة تذكرتي في تنظيم دخول الجماهير لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، حيثتم حجز تذاكر البطولة بالكامل عبر تطبيق الشركة، وخرجت البطولة بشكل رائع قبل المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتستكمل النجاح الذي حققته الشركة في بطولة كأس الأمم الافريقية للكبار التي أقيمت في مصر العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر تذكرتي تحدد شروط حضور نهائي مصر الأولمبي وكوت ديفوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.