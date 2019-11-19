تذكرتي تحدد شروط حضور نهائي مصر الأولمبي وكوت ديفوار

أعلنت شركة تذكرتي أنها لن تسمح بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين، في المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر اقامتها الجمعة المقبل

علي ستاد القاهرة بين منتخبنا الوطني وكوت ديفوار.

ونجحت شركة تذكرتي في تنظيم دخول الجماهير لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، حيث

تم حجز تذاكر البطولة بالكامل عبر تطبيق الشركة، وخرجت البطولة بشكل رائع قبل المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لتستكمل النجاح الذي حققته الشركة في بطولة كأس الأمم الافريقية للكبار التي أقيمت في مصر العام الجاري.