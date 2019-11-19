شاهد.. احتفالات المنتخب الأولمبي بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020 ولنهائي امم أفريقيا تحت 23 سنة بعدما إكتسح نظيره جنوب افريقيا بثلاثية نظيفة بستاد القاهرة في نصف نهائي أمم أفريقيا لتحت 23 عام. سجل الثلاثية رمضان صبحي من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي هدفين متتاليين في الدقائق 58 و85 و90 على نحو الترتيب الدقائق 58 و85 و90 على نحو الترتيب بهذه النتيجة يلاقي المنتخب الأولمبي كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل على كأس البطولة بينما تلتقي جنوب افريقيا مع غانا لتحديد صاحب بطاقة التأهل الثالثة للأولمبياد. احتفل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي تحت ٢٣ سنة، عقب التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، مرتدين قمصان عليها "طوكيو 2020" شاهد الأحتفالات..

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