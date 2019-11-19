سوريا تحلق بعيداً بمجموعتها والعراق تحافظ على الصدارة بالتصفيات المزدوجة

واصل المنتخب السوري، الثلاثاء، التحليق بعيدًا على قمة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.



وتغلب المنتخب السوري على ضيفه الفلبيني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة. أحرز هدف اللقاء الوحيد، ورد سلامة في الدقيقة 23.



إلى ذلك حافظ المنتخب العراقي، على صدارة المجموعة الثالثة وتعادل مع ضيفه البحريني سلبيًا، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة.



وقدم المنتخبان مباراة حماسية، وأهدر اللاعبون من الطرفين العديد من الفرص السهلة.



وفي سياق متصل، تغلب هونغ كونغ على ضيفه كبوديا بهدفين دون رد في وقت سابق اليوم، ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.



بهذه النتيجة، تتصدر العراق المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن البحرين، وإيران الثالث بـ 6 نقاط بفارق نقطة عن هونغ كونغ، وكمبوديا الخامس والأخير بنقطة واحدة.



وفي وقت سابق اليوم، تغلب منتخب جزر المالديف على منتخب غوام بثلاثة أهداف لهدف، ضمن نفس الجولة للمجموعة الأولى.



بهذه النتيجة، تتصدر سوريا المجموعة برصيد 15 نقطة، والصين الثاني بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن الفلبين، وجزر المالديف الرابع بـ 6 نقاط، وغوام الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.



وفي نفس الجولة للمجموعة السادسة، اقتنص منتخب قيرغيزستان التعادل من ضيفه منتخب طاجيكستان بهدف لكل منهما. تقدم منتخب طاجيكستان بهدف عن طريق جاهونجير إرغاشيف في الدقيقة 17.



وعاد منتخب قيرغيزستان ليتعادل بهدف عبر تامرلان كوزيوبيف في الدقيقة 83. وفي وقت سابق اليوم، تغلب منتخب ميانمار على ضيفه منتخب مونغوليا بهدف دن رد، ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.



بهذه النتيجة، تتصدر اليابان المجموعة برصيد 12 نقطة، وقيرغيزستان الثاني بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن طاجيكستان، وميانمار الرابع بـ 6 نقاط، ومنغوليا الخامس والأخير بـ 3 نقاط.

المصدر: الاناضول