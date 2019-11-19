منتخبنا الوطني يسقط أمام سنغافورة في التصفيات المزدوجة

تلقى منتخبنا الوطني اليوم الثلاثاء، هزيمة أمام منتخب سنغافورة بنتيجة 1- 2، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.



وحسم المنتخب السنغافوري الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق إحسان فاندي أحمد في الدقيقة 19.



في الشوط الثاني، أضاف منتخب سنغافورة الهدف الثاني عبر حافظ نور في الدقيقة 52.



وقلص منتخبنا الوطني الفارق بهدف عن طريق ناصر الغواشي في الدقيقة 85.



وفي وقت سابق اليوم، تغلب منتخب أوزبكستان على ضيفه منتخب فلسطين بهدفين دون رد.



بهذه النتيجة، تتصدر أوزبكستان المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن السعودية، وسنغافورة الثالث بـ 7 نقاط بفارق نقطتين عن اليمن، وفلسطين الخامس والأخير بـ 4 نقاط.

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