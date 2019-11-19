رياضة | عاجل - توتنهام يُقيل بوكيتينو.. ومورينيو يقترب من خلافته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - توتنهام يُقيل بوكيتينو.. ومورينيو يقترب من خلافته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن إقالة مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم تحت قيادته والهزائم المتتالية للمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام يكشف سبب رحيل بوتشيتينو :-

وقال ‏دانييل ليفي المدير التنفيذي لنادي توتنهام هوتسبير عن إقالة بوتشيتينو : "لقد ترددت كثيراً في القيام بهذا التغيير، وهو ليس قراراً اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجالة، ومن المؤسف أن النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم كانت مُخيبة للآمال للغاية".

وأضاف : "بوتشيتينو وطاقمه التدريبي سيكونون دائمًا جزءً من تاريخ توتنهام، ولديّ إعجاب هائل بالطريقة التي يتعامل بها مع الأوقات الصعبة أثناء قيامنا ببناء الملعب الجديد، والطاقة الإيجابية التي جلبها لنا، أود أن أشكره ومساعديه على كل ما ساهموا به لنا، سيكونون دائماً موضع ترحيب هنا".

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توتنهام يحدد خليفة ماوريسيو بوتشيتينو :-

وكان قد أشارت تقارير صحفية إنجليزية في الفترة الأخيرة عن اقتراب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد من تولي تدريب السبيرز هذا الموسم.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم برصبد 14 نقطة، حيث سيلتقي الفريق ضد فريق وست هام يونايتد يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.