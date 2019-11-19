رياضة | الأجهزة الأمنية توجه رسالة عاجلة لجماهير مصر عقب نهاية مباراة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية توجه رسالة عاجلة لجماهير مصر عقب نهاية مباراة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أهابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، جماهير ومشجعي كرة القدم من حاملي تذاكر مباراة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا بعدم التدافع أثناء مغادرة استاد القاهرة الذي يحتضن لقاء نصف نهائي أمم أفريقيا.

وقال الأمن :" إنه في إطار المتابعة لاجراءات تأمين مباراة كرة القدم المقامة في ستاد القاهرة بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا تبين امتلاء سعة الاستاد عن آخرها بالمشجعين من حاملي التذاكر، إضافة للأعداد الغفيرة التي قامت وزارة الشباب والرياضة بالدفع بها لمؤازرة المنتخب المصري".

وتابع مناشدته لجماهير الكرة :"وإذ تقدر أجهزة الأمن حرص الجماهير على مؤازرة المنتخب في تلك المباراة المهمة، إلاّ أنه تلاحظ تواجد إعداد غفيرة من الجماهير أمام بوابات الدخول الاستاد، ونظرًا لامتلاء سعة الاستاد عن آخرها ومنعًا لحدوث أزمة داخل المدرجات أو تعريض المشجعين للخطر، تهيب أجهزة الأمن من الجماهير المتواجدة بمحيط الاستاد سرعة مغادرة المنطقة وعدم التدافع على الأبواب حرصًا على أمنهم وسلامتهم".