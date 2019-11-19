رياضة | هدف عبد الرحمن مجدي اليوم في منتخب جنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف عبد الرحمن مجدي اليوم في منتخب جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدور الآن مجريات الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي في إطار مباراة نصف النهائي الثانية ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والمقامة في مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وسجل نجم الإسماعيلي الهدف الثاني لأبناء شوقي غريب في الدقيقة 84 عندما إستغل إرتباك قلبي دفاع منتخب جنوب أفريقيا ليسدد بقوة في الشباك.

وكان رمضان صبحي نجم الاهلي قد تقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 57 من الشوط الثانى من ركلة جزاء تحصل عليها بعد لمسة يد لعرضية أحمد ابو الفتوح، ليودعها رمضان في الشباك بنجاح.