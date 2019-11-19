رياضة | الحمام يرفع شعار لابديل عن الفوز قبل مواجهة دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يرفع شعار لابديل عن الفوز قبل مواجهة دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الحمام في الثانية والنصف عصر الأربعاء فريق دمنهور في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويسعي نادي الحمام لمواصلة نتائجة الإيجابية علي ملعبة للوصول الي مركز متقدم في جدول المجموعة ويدخل الحمام مكتمل الصفوف بعد عودة ضياء مسعود من الإصابة منذ لقاء المنصورة ولاعب وسط الفريق شهاب محمد بعد عودة من الايقاف في مباراة غزل شبين في تمهيدي كأس مصر.

وخلال الأربع جولات للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني نجح نادي الحمام بقيادة أحمد فكري الصغير في حصد 4 نقاط من 4 مباريات.

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جمع الحمام الـ 4 نقاط من التعادل في الجولة الأولي بملعبة أمام المنصورة سلبيا ونال هزيمة في ثاني المباريات من غزل المحلة بإستاد غزل المحلة بهدف نظيف وفاز في الجولة الثالثة أمام دكرنس بهدف نظيف وخسر في أخر مبارياتة أمام فاركو 2/4 أحرز لاعبوه في ال4 مباريات 3 أهداف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم ومني مرماة ب5 أهداف هدف من غزل المحلة، و4 أهداف من فاركو .

يقود نادي الحمام جهاز الفني بقيادة أحمد فكري الصغير و يعاونة كل من سيد إبراهيم مدرب عام، وخميس رزق مدرب ، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي، وجمال حليو مشرف عام، وسيد زهران مدير الكرة، وهاني زيتونة مسئول معدات، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات.

وتضم قائمة نادي الحمام هذا الموسم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكارا.