رياضة | هدف رمضان صبحي اليوم في منتخب جنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف رمضان صبحي اليوم في منتخب جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدور الآن أحداث مباراة منتخبي مصر الأوليمبي ونظيره الجنوب أفريقي في ملعب القاهرة الدولي في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحب 23 عاماً، والمقامة حالياً في مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأحرز نجم الاهلى رمضان صبحي الهدف الاول لمنتخب مصر في الدقيقة 57 من ركلة جزاء إحتسبها حكم المباراة بعد إصطدام عرضية أحمد أبو الفتوح بيد أحد مدافعي جنوب أفريقيا.

وكان الشوط الأول قد إنتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، وسط إرتباك وتسرع من عناصر منتخب مصر الاوليمبي.

وشهد الشوط الثاني سيطرة من منتخب مصر نتج عنها عدة فرص خطيرة عبر أسامة جلال ورمضان صبحي.