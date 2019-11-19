رياضة | دكرنس يستضيف المنصورة فى قمة مرتقبة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يستضيف المنصورة فى قمة مرتقبة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فى الثانية والنصف من عصر الأربعاء مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث تقام ٦ مباريات فى نفس التوقيت.

قمة دقهلاوية منتظرة سوف يشهدها ملعب دكرنس حينما يلاقى دكرنس ضيفه المنصورة فى مباراة لاتقلل القسمة على إثنين.

دكرنس بقيادة أيمن الجمل يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الفوز الغالى الذى حققه بالجولة الماضية على حساب غزل المحلة بهدفين نظيفين والتأهل للدور المقبل بكأس مصر عقب الفوز السبت الماضى بثلاثية أمام نهضة العامرية

ويرغب الفريق فى مواصلة إنتصاراته بعدما خاض ٤ مباريات حقق الفوز فى ٣ مباريات وتعرض لهزيمة واحدة وحصد حتى الأن ٩ نقاط إرتقت به لوصافة المجموعة بفارق نقطة وحيدة خلف فاركو.

Advertisements

على الجانب الأخر يدخل المنصورة بقيادة رضا العيسوى المباراة فى محاولة أخيرة لتدارك ما مضى من عمر المسابقة بعدما أخفق الفريق فى تحقيق الفوز فى أى مباراة حتى الأن حيث تعرض لهزيمة وحيدة فيما تعادل فى ٣ مباريات.

ويحتل فريق المنصورة المركز التاسع برصيد ٣ نقاط عقب نهاية الجولة الرابعة.

وكان المنصورة قد نجح فى التأهل للدور المقبل بكأس مصر بعدما حقق فوزا معنويا صعبا على حساب ضيفه إتحاد نبروه بركلات الترجيح السبت الماضى.

وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة الثالثة عقب الجولة الرابعة:

١- فاركو ١٠ نقاط

٢- دكرنس ٩ نقاط

٣- ألعاب دمنهور ٨ نقاط

٤- غزل المحلة ٧ نقاط

٥- أبوقير للأسمدة ٦ نقاط

٦- الرجاء ٦ نقاط

٧- الحمام ٤ نقاط

٨- بيلا ٣ نقاط

٩- المنصورة ٣ نقاط

١٠- بلدية المحلة نقطتين

١١- مالية كفرالزيات نقطتين

١٢- الأوليمبى نقطة وحيدة