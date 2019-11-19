رياضة | وزير الشباب والرياضة: الحضور الجماهيرى أهم عامل فى نجاح البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: الحضور الجماهيرى أهم عامل فى نجاح البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الحضور الجماهيري خلال منافسات البطولة الأفريقية كان العامل الأهم والأبرز فى نجاح البطولة وظهورها بهذا الشكل المشرف واللائق بمكانة مصر العالمية وريادتها القارية. مؤكدا أن مباراة اليوم للمنتخب المصري مع نظيره الجنوب افريقى فى نصف نهائى البطولة أكد أن الجماهير المصرية أضحت تمثل الرقم الأهم والابرز فى نجاح كافة البطولات والأحداث الرياضية التى تستضيفها مصر. فضلا عن انعكاسات الحضور الجماهيرى على إظهار حالة الأمن والاستقرار الذى تشهده مصر حاليا على كافة الأصعدة والسياسية والاقتصادية وبالطبع الأمنية التى نشكر لها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية صاحبتا الفضل الاول بعد الله عز وجل فى هذا الاستقرار وتلك النهضة التى يشهدها المجتمع المصرى.

وكانت مباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة والتى تقام أقيمت اليوم باستاد القاهرة سجلت رقما قياسيا عالميا غير مسبوق، وذلك بعد حضور قرابة 80 الف مشجع، المباراة من مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت المباراة حضور آلاف الجماهير وصل عددهم إلى ما يقرب من 80 ألف مشجع، وهي المرة الأولى في تاريخ افريقيا والعالم التي يحضر خلالها هذا العدد مباراة لمنتخب تحت ٢٣ سنة عبر التاريخ.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة، بعد الفوز على المنتخب الغاني بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار والمنتخب الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا.