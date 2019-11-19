اونلاين | HD اونلاين Northern Ireland مشاهدة مباراة المانيا وايرلندا بث مباشر kora shoot مشاهدة مباراة المانيا بث مباشر مجانا Hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD اونلاين Northern Ireland مشاهدة مباراة المانيا وايرلندا بث مباشر kora shoot مشاهدة مباراة المانيا بث مباشر مجانا Hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينزل منتخب أيرلندا الشمالية Northern Ireland ضيفا على نظيره الماكينات الألمانية, مشاهدة مباراة المانيا وأيرلندا الشمالية بث مباشر في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 وذلك على ملعب هاردتوالد ستاديون.

وكان منتخب ألمانيا تأهل بالفعل إلى يورو 2020 منذ جولتين ، حيث يتصدر المانشافات المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة ويليه منتخب هولندا والذي يمتلك في رصيده 16 نقطة وتأهل هو الآخر لنهائيات أمم أوروبا لتصبح الجولة الأخيرة التي نحن بصددها اليوم مجرد تحصيل حاصل.

تشكيلة منتخب أيرلندا الشمالية المتوقعة:

في حراسة المرمى: بايلي بيكوك فاريل

في خط الدفاع: شين فيرجوسون - جوني إيفانز - كريج كاثكارت - مايكل سميث

في خط الوسط الدفاع: كوري إيفانز - جورج سافيل

في خط الوسط الهجومي: ستيفن ديفيس - بادي ماكناير - ستيوارت دالاس

في خط الهجوم: كايل لافرتي

Advertisements

توقيت مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية اليوم:

وتقام مباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت دمشق، الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8:45 مساء بتوقيت تونس، الساعة 7:45 مساء بتوقيت الرباط المغربية، الساعة 7:45 مساء بتوقيت نواكشوط، الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10:45 مساء بتوقيت قطر، الساعة 11:45 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة 10:45 مساء بتوقيت المنامة، وذلك عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام أيرلندا الشمالية:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: كوخ – جينر - كيميتش - شولز.

في خط الوسط: توني كروس – جورتسكا – إلكاي جوندوجان – سيرجي جنابري - كلوسترمان.

في خط الهجوم: تيمو فيرنر.

منتخب أيرلندا الشمالية الذي ينتقل لخوض آخر مبارياته أمام ألمانيا يملك في رصيده 13 نقطة وكان قريبا من التأهل إلا أنه تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام هولندا بدون أهداف ، أما منتخب ألمانيا فقد اكتسح ضيفه روسيا البيضاء بأربعة أهداف في مباراة شهدت تألق نجم ريال مدريد الإسباني توني والذي سجل هدفين من رباعية الماكينات الألمانية.