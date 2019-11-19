اونلاين | «يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH مصر اليوم YALLA EGYPT هدف رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع منتخب مصر الأولمبي أن يفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مند قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على ستاد القاهرة.

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي

وسجل أهداف منتخب مصر الثلاثة كل من رمضان صبحي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 57 وسجل عبد الرحمن مجدي الهدفين الآخرين لمنتخب مصر في مرمى منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 84 والدقيقة 89 وسط بعض المحاولات من منتخب جنوب إفريقيا لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

تحديد منافس مصر في الدور النهائي

Advertisements

ويستعد منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

وستلعب مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادمة في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف عصرا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في الدور النهائي

وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادمة في الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام على قناة تايم سبورت وقناة بي إن سبورتس اتش دي 10