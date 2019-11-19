اونلاين | «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

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كورة أونلاين يستعد عشاق الكرة المصرية والإفريقية، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل، حينما يلعب المنتخب الوطني الأوليمبي ضد منتخب جنوب إفريقياالأوليمبي، في نصف نهاس بطولة الأمم الإفريقية تحت23 عاما، KORA ONLINE، بث مباشر مباراة المنتخب الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا بنصف نهائي البطولة الإفريقية والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ونجح المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، للوصول إلى مباراة نصف نهائي البطولة بعد إحتلاله صدارة المجموعة الأولى والتي ضمت كل من "مالي وغانا والكاميرون"، كورة ستار شاهد حصريا مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا KORA STAR، ضمن نصف نهائي الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

يلا شووت بلس حيث يأمل المنتخب الأوليمبي، في تحقيق الفوز وضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، مصر تستضيف جنوب إفريقيا في الثامنة من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي.، YALLA SHOOT PLUS حيث يتأهل الثلاث فرق الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا الأوليمبي بالأمم الإفريقية

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي ضد منتخب جنوب إفريقيا، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباريات الأمم الإفريقية

كورة جول حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، عن إذاعة البطولة عبر قنواتها، بالإضافة إلى قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPOTS، الناقل الحصري للبطولة، KORA GAOL تابع حصريا مصر تستضيف جنوب إفريقيا الأوليمبي في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني، في قيادة المنتخب الأوليمبي، لتحقيق الفوز وضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 واللعب على لقب البطولة، كورة بلس حيث تقام البطولة على الأراضي ووسط الجماهير المصرية، KORA PLUS مصر تستضيف جنوب إفريقيا في نصف نهائي الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

كورة لايف، حيث خاض الفراعنة الصغار ثلاث مباريات بدور المجموعات حيث فاز على مالي بهدف دون رد وغانا بثلاثية مقابل هدفين والكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد، KORA LIVE تابع مباراة مصر وجنوب إفريقيا بنصف نهائي الأمم الإفريقية.

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