اونلاين | كورة أونلاين star مشاهدة مباراة تونس وغينيا بث مباشر kora on line تابع مشاهدة مباراة تونس BRIN sPORT

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة تونس وغينيا الإستوائية بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في تصفيات كأس أمم أفريقيا في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب مالابو معقل منتخب غينيا الإستوائية الذى سوف يستضيف مباراة الجولة الثانيه من دور المجموعات اليوم الثلاثاء حينما يحل عليه منتخب تونس ضيفا ضمن مباريات المجموعة العاشرة وسوف تبدا اليوم مباراة تونس وغينيا الإستوائية في تمام الساعة العاشره مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة تونس وغينيا الإستوائية اليوم

تمكن منتخب تونس في مباراة الجولة الاولي على ارضية ملعبه وامام جماهيرة ان يحقق الفوز على منتخب ليبيا في المباراة التى انتهت بنتيجة اربع اهداف مقابل هدف وحيد من المجموعة العاشرة وفي مباراة اليوم من الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كاس امم افريقيا يسعي منتخب تونس ان يحقق الفوز في مباراة اليوم والتي سوف تقام اليوم خارج ملعبه امام خصمه منتخب غينيا الإستوائية ويحتل منتخب تونس قبل مباراة اليوم المركز الاولي في المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويسعي للحصول على الفوز الجديد وحصد ثلاث نقاط هامه لتعزيز مكانته في جدول المجموعة.

القناة الناقله لمباراة تونس وغينيا الإستوائية

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على الجانب الاخر اليوم يدخل منتخب غينيا الإستوائية صاحب الارض والجمهور في مباراة الجولة الثانيه من دور المجموعات وقد انهي منتخب غينيا الإستوائية مباراة الجولة الاولي خارج ملعبه بالخساره امام خصمه منتخب تنزانيا والتى انتهت فيها المباراة بنتيجة هدفين لهدف ، وفي مباراة اليوم يسعي منتخب غينيا الإستوائية ان يحقق الفوز الذى يفشل فيها في المباراة الاولي ولكنها اليوم يواجه خصم اقوي من الخصمه الاولي وهو منتخب تونس لذلك سوف يسعي كذلك منتخب غينيا الإستوائية ان يحقق نتيجة اجابية من المباراة على الرغم من ان المباراة تقام على ارضية ملعبه وامام جماهيرة وسوف تنقل اليوم مباراة تونس وغينيا الإستوائية على قناة بي ان سبورت الثانيه.

موعد مباراة تونس وغينيا الإستوائية

موعد مباراة تونس وغينيا الإستوائية اليوم تقام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة تونس وغينيا الإستوائية

توقيت مباراة تونس وغينيا الإستوائية اليوم تقام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.