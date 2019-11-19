اونلاين | كورة HD لايف مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر رابط yalla shoot تابع لايف مشاهدة مباراة تونس مجانا الان bein

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يحتضن استاد " مالابو الجديد" مباراة نسور قرطاج وEquatorial Guinea، مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

تونس تبحث عن الفوز الثاني على التوالي بالتصفيات

يدخل المنتخب التونسي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى أمام منتخب ليبيا، ويتطلع لحصد الانتصار في اللقاء الثاني على التوالي للانفراد بصدارة المجموعة، المدير الفني منذر الكبير طلب من لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في لقاء اليوم والابتعاد بصدارة المجموعة وتفادي المفاجأت وخاصة بعد تعثر منتخب مصر والمنتخب المغربي في الجولتين السابقتين.

منذر الكبير أكد أن منتخب بلاده يرفع شعار الثأر في لقاء اليوم من الهزيمة التي تعرض لها نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية في 2015 والتي أدت إلى توديع المنتخب من الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، وأوضح المدير الفني لمنتخب تونس أنه شاهد مباريات لمنتخب غينيا الاستوائية وحدد نقاط القوة والضعف في صفوفه وجاهز لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم والعودة للعاصمة التونسية بالثلاثة نقاط.

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موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية

تلتقون مع مباراة غينيا الاستوائية وتونس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والصومال وبيروت، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقدس وبغداد وجزر القمر والكويت والبحرين والأردن، الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات ومسقط، الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، في بث مباشر عبر beIN Sports HD 2 بصوت التونسي عصام الشوالي والتي يمكنكم من ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات من خلال التردد 12264 أو 11547

حمدي النقاز وفرجاني ساسي يحددان موعد العودة لمصر

وحدد الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبي نادي الزمالك يوم 21 من الشهر الجاري للعودة للقاهرة للانتظام في تدريب الزمالك المصري استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلى الرغم من غياب فرجاني ساسي عن لقاء الزمالك وإنبي بسبب الإيقاف إلا أن اللاعب قرر العودة إلى مصر في الموعد المحدد لمشاركة في تدريب الأبيض.

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