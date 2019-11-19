اونلاين | نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا، نجح منتخب مصر في الفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد في نصف نهائي بطولة كأس الأمم تحت 23 سنة على ملعب ستاد القاهرة

وحسم المنتخب الوطني التأهل للمباراة النهائية لمواجهة ساحل العاج يوم الجمعة المقبل مع التأهل لأولمبياد بطولة طوكيو 2020 بعد عبور محطة جنوب إفريقيا مساء اليوم.

وبالرغم من نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين بعد حذر كبير من منتخب جنوب إفريقيا في الـ45 دقيقة الأولي إلا أن كتيبة الفراعنة نجحت في تسجيل ثلاثية نظيفة بالشوط الثاني.

سجل رمضان صبحي الهدف الأول في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، ثم اضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 84 و89 لينتهي اللقاء بفوز المنتخب بثلاثية نظيفة.