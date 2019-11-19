اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ON SPORT» هدف رمضان رابط مصر HD TIME

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يلا لايف شاهد البث المباشر لمباراة منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب مع منتخب جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي تقام فعالياتها في مصر KOORA ONLINE.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب جنوب أفريقيا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA بينما سوف تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

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جول كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات COOL KOORA حيث ستذاع المباراة بين منتخب مصر ضد منتخب جنوب أفريقيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 10 HD.

يلا شوت حصري ونجح منتخب مصر في التأهل لدور النصف نهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف YALA KOORA وأيضا الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وصعد منتخب غانا كوصيف لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط KOORA LIVE.

كول كورة وتأهل منتخب جنوب افريقيا كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد الفوز في مباراة وحيدة ضد منتخب نيجيريا والتعادل مع منتخبي كوت ديفوار وزامبيا BEIN MATSH وصعد منتخب كوت ديفوار كمتصدر لتلك المجموعة برصيد 6 نقاط COOL KOORA.