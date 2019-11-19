اونلاين | موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

وتأهل المنتخب المصري عن جدارة واستحقاق بعد الفوز على جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب ساحل العاج يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ستاد القاهرة بعدما حقق ساحل العاج الفوز هو الآخر مساء اليوم على منتخب غانا بركلات الجزاء.

وسجل ثلاثية المنتخب المصري رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ثم اضاف عبد الرحمن مجدي ثنائية في الدقيقة 84 وفي الدقيقة 89 لينتهي اللقاء 3-0.