اونلاين | موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأهل المنتخب المصري عن جدارة واستحقاق بعد الفوز على جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب ساحل العاج يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ستاد القاهرة بعدما حقق ساحل العاج الفوز هو الآخر مساء اليوم على منتخب غانا بركلات الجزاء.
وسجل ثلاثية المنتخب المصري رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ثم اضاف عبد الرحمن مجدي ثنائية في الدقيقة 84 وفي الدقيقة 89 لينتهي اللقاء 3-0.