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اونلاين | موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب منتخب مصر الأولمبي موعداً نارياً مع منتخب ساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب المصري عن جدارة واستحقاق بعد الفوز على جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب ساحل العاج يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية على ملعب ستاد القاهرة بعدما حقق ساحل العاج الفوز هو الآخر مساء اليوم على منتخب غانا بركلات الجزاء.

وسجل ثلاثية المنتخب المصري رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59 ثم اضاف عبد الرحمن مجدي ثنائية في الدقيقة 84 وفي الدقيقة 89 لينتهي اللقاء 3-0.

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