اونلاين | نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

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حقق منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزا كبيرا علي حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا تحت 23 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من منتخب مصر الأولمبي حيث افتتح رمضان صبحي التسجيل عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء ثم سجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني و الثالث ليحقق منتخب مصر فوزا هاما يصعد بيه رسميا الي أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.

يذكر أن منتخب مصر حقق في الجولة الأولي فوزاً ، علي حساب نظيره منتخب مالي بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله اللاعب مصطفي محمد.

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فيما نجح منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزاً قاتلاً ، علي حساب نظيره منتخب غانا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بنتيجة 3 / 2 حيث سجل أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما سجل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني ، بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني.

واختتم الفراعنة دور المجموعات بالفوز علي نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2 / 1 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 ليصعد رسمياً لنصف نهائي البطولة كأول المجموعة.

ويواجه الفراعنة نظيره منتخب ساحل العاج يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.