اخبار الرياضه

ميسي يطلب من إدارة برشلونة سرعة التعاقد مع هذا اللاعب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يطلب من إدارة سرعة التعاقد مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

ميسي

أفادت تقارير أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حريص على برشلونة لإعادة التعاقد مع مهاجم دينامو زغرب داني أولمو.

أمضى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سبع سنوات في نظام شباب برشلونة قبل انضمامه إلى دينامو ، حيث تطورت لتصبح لاعبة رئيسية للعمالقة الكرواتيين.

 

Advertisements

078ed083fc.jpg

أحرز أولمو ستة أهداف وساهم بستة تمريرات في 17 مباراة على مستوى الأندية هذا الموسم ، بينما سجل في أول مباراة له مع أسبانيا ضد مالطا مساء الجمعة.

اقترح المهاجم خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه يمكن أن يعود إلى كامب نو في مرحلة ما ، ووفقًا للتقارير الواردة في إسبانيا ، فإن ميسي سيدافع عن اللاعب.

من المحتمل أن يواجه الأبطال الإسبانيون منافسة في حالة قيامهم بالخطوة ، مع اعتقاد مانشستر سيتي أيضًا أنه يراقب عن كثب شكله.

أولمو لديه عقد في استاد ماكسيمير حتى نهاية حملة 2020-21.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يطلب من إدارة برشلونة سرعة التعاقد مع هذا اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا