شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يقود تشكيل بولندا امام سلوفينيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 يواجه بعد قليل المنتخب البولندي نظيره منتخب سلوفينيا في اطار منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٠ من المجموعة السابعة .

ويدخل المنتخب البولندي مواجهة اليوم بالتشكيل التالي حراسة المرمي : شيزني خط الدفاع: جليك- بيسززك-ريكا-بيدناريك خط الوسط : جورالسكي-كريشوياك-زيمانسكي-زيلينسكي-جروسيسكس Advertisements خط الهجوم : ليفاندوفسكي ويدخل مناخب سلوفينيا بتشكيل التالي :. حراسة المرمي : اوبلاك خط الدفاع: ميها - بلازيتش-ستويانوفيتش-بالكوفيتش خط الوسط : إيلشيش-كرين-كوريتش-فيربيك خط الهجوم : بيول- ماتفيز ويحتل منتخب بولندا صدارة المجموعة برصيد ٢٢ نقطة ، بينما يحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث برصيد ١٤ نقطة

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