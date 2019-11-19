شكرا لقرائتكم خبر عن "ديباي" يقود هجوم الطواحين أمام إستونيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 المنتخب الهولندي يخوض المنتخب الهولندي لكرة القدم مباراة سهلة بالمتناول على الورق أمام ضيفه إستونيا، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من عمر تصفيات يورو ٢٠٢٠، خلال المباراة المنتظر إقامتها على ملعب "أمستردام أرينا" بالعاشرة إلا ربع مساء اليوم.

وضم تشكيل الطوحين، الذي أعلن "رونالد كومان" الأسماء التالية: Advertisements حراسة المرمى: ياسبر سيلسين. خط الدفاع: باتريك فان، ناثان اكي، دي ليخت، بروميس. خط الوسط: فرانكي دي يونج، فينالدوم، دافي بروبر. خط الهجوم: ديباي، دي يونج، كالقن ستنجس. جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي يحتل وصافة المجموعة الثالث بسلم ترتيب تصفيات اليورو برصيد ١٦ نقطة أي بفارق نقتطتين عن ألمانيا صاحب الصدارة، بينما يتواجد إستونيا بالمرتبة بمؤخرة الترتيب نقطة واحدة.

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