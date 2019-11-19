شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل المنتخب الالماني امام إيرلندا الشمالية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 المنتخب الالماني Advertisements يلتقي بعد قليل المنتخب الالماني نظيره منتخب ايرلندا الشمالية في اطار منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٠ من المجموعة الثالثةً ، والتي ضمنت المانيا بطاقة العبور منها الي الصعود رسميا الي يورو ٢٠٢٠ .

ويدخل المنتخب الالماني المباراة بتشكيل مفاجئ ووجوه جديدة اليوم وجاءت تشكيل المنتخب الالماني علي النحو التالي :. حراسة المرمي : تير شتيجن خط الدفاع: تاه- ايمري شان- فيكتور-كلوسترمان خط الوسط: كيميتش-كروس-جوندوجان خط الهجوم: جنابري -براندات-جورتيسكا ويحتل المتخب الالماني صدارة المجموعة الثالثة التي ضمنها منها بطاقة التأهل رسميا الي يورو ٢٠٢٠ وفوزه اليوم يضمن له الحفاظ علي صدارة المجموعة ، بينما يحتل منتخب ايرلندا الشمالية المركز الثالث في المجموعة برصيد ١٣ نقطة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل المنتخب الالماني امام إيرلندا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.