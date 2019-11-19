شكرا لقرائتكم خبر عن رقم عالمي.. أول مباراة تحت 23 سنة في تاريخ كرة القدم يحضرها قرابة 70 ألف متفرج (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجلت مباراة كوت ديفوار وغانا التي أقيمت اليوم في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، رقا قياسيا عالميا غير مسبوقا، وذلك بعد حضور قرابة ٧٠ الف مشجع، المباراة من مدرجات ملعب استاد القاهرة.

وشهدت المباراة حضور آلاف الجماهير وصل عددهم إلى ما يقرب من ٧٠ الف مشجع، وهي المرة الأولى في تاريخ افريقيا والعالم التي يحضر خلالها هذا العدد مباراة لمنتخب تحت ٢٣ سنة عبر التاريخ.

رقم عالمي لحضور الجماهير خلال مباراة كوت ديفوار و غانا

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، بعد الفوز على المنتخب الغاني بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين.