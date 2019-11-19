شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيل يتولى هجوم ويلز أمام هنجاريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 يستضيف خلال أقل من نصف ساعة منتخب ويلز نظيره المنتخب المجري، ضمن لقاءات الجولة العاشرة عن المجموعة الخامسة لتصفيات يورو ٢٠٢٠، حيث المباراة المقرر إقامتها على ملعب "كارديف" بالعاشرة إلا ربع مساء اليوم.

ويدخل ويلز مباراة الليلة بتشكيل وفق فلسفة المخضرم "ريان جيجز"، الذي أقر بالأسماء التالية: حراسة المرمى: واين هينيسي. Advertisements خط الدفاع: بن دافيس، كريس ميجام، توم لوكير، كونور روبرتس. خط الوسط: جو موريل، جون الين، دانيال جيمس، ارون رامزي، جاريث بيل. خط الهجوم: كيفر مور. ويحتل ويلز المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد ١١ نقطة، بينما يأتي هنجاريا بالمرتبة الثانية ١٢، حتى تكون مباراة المساء حاسمة للطرفين لأي منهم قادر على. حجز مقعد باليورو المقبل ٢٠٢٠.

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