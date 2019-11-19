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الشقيقان هازارد يقودان تشكيل بلجيكا امام قبرص 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يلتقي بعد قليل المنتخب البلجيكي نظيره المنتخب القبرصي في اطار منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٠ المجموعة التاسعة ، والتي ضمنت بلجيكا اول بطاقة للتأهل من المجموعة .

ويدخل المدرب البلجيكي مارتنيز تشكيل المباراة علي النحو التالي :. حراسة المرمي : مينوليه  خط الدفاع : الديرفيلد -دينايير-كوباات خط الوسط : كاراسكو -تيليمنس-هازارد-فاناكن خط الهجوم : ايدين هازارد- دي بروين - بينكي 

ويحتل المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة التاسعة برصيد ٢٧ نقطة بعد ضمان تأهله رسميا الي يورو ٢٠٢٠ يسعي اليوم للحفاظ علي الصدارة وإتاحة الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة ، ويحتل المنتخب القبرصي المركز الرابع ب١٠ نقاط . إنهاء الدردشة اكتب رسالة، @اسم...

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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