شكرا لقرائتكم الجماهير تنتشر بكثافة خارج ستاد القاهرة بعد امتلاء المدرجات عن آخرها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجدت الجماهير المصرية خارج مدرجات استاد القاهرة بشك مكثف بخلاف الأعداد الكبيرة التي ملأت المدرجات لمؤازرة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

انطلقت مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب جنوب إفريقيا والتي تجمعهما على إستاد القاهرة الدولي في حضور جماهيري كثيف.

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ويلتقي المنتخب الأولمبي مع جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، حيث يسعى الفراعنة للفوز بها وضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدد مباراة مصر وجنوب إفريقيا المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 للفريق الفائز، بينما ينتظر الخاسر مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل الفائز فيها للأوليمبياد حيث تنص اللوائح على تأهل 3 منتخبات أفريقية إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.