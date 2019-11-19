شكرا لقرائتكم كرواتيا تفوز على جورجيا بثنائية ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء هدف جورجيا الأول عن طريق اللاعب جيورجي أبورجانيا بالدقيقة 18 من عمر المباراة، بعدما راوغ وسدد بقوة في الشباك، قبل أن تتعادل كرواتيا بالدقيقة 24، بعدما أرسل بريسيتش الكرة العرضية داخل منطقة جورجيا ليضعها المدافع غورام كاشيا بالخطأ في مرماه.
ثم بعدها استطاع اللاعب إيفان بريسيتش إحراز الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا بالدقيقة 53، بعدما تلقى الكرة العرضية ليضعها برأسه في الشباك.
جدير بالذكر أن المنتخب الكرواتي قد ضمن التأهل والتواجد في بطولة يورو 2020، حيث احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة.
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