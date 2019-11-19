رابط مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر Time Sport لايف مصر اليوم...

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يستضيف ستاد القاهرة لقاء منتخب مصر اليوم أمام منتخب جنوب إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما
تستضيف مصر البطولة ، وكان الفراعنة قد تأهلوا دور نصف النهائي عقب تصدر المجموعة الأولى بعد حصدهم 9 نقاط وكانت البداية أمام مالي في لقاء الافتتاح وانتهى بهدف دون رد، ثم جاء الفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-2 ثم على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، ويمتلك الفراعنة أقوى هجوم في البطولة برصيد 6 أهداف، كما يتصدر المهاجم مصطفى محمد قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.
مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما
واحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية عقب التعادل سلبا مع كل من زامبيا ونيجيريا والفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ةيحسب لمنتخب جنوب افريقيا أنه المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكة أي هدف.
مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما
ومن جانبه أكد مدرب جنوب إفريقيا دافيد نوتواني أنه لا يخشى مواجهة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، كما أكد الحارس دارين جونسون أن فريقه سيعمل على تكرار ما حدث في كأس أفريقيا للكبار والفوز على المنتخب المصري.
وعلى الجانب الآخر اكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أنه يعرف منتخب جنوب إفريقيا جيدا بعدما واجه مرتين خلال مباراة ودية سبقت البطولة، لديهم القدرة على التأمين الدفاعي كونه لم تهتز شباكه بأي هدف طوال البطولة، لكن في المقابل لم يسجل سوى هدف وحيد خلال مبارياته الثلاثة، وكلها معطيات سنعمل عليها" ، مؤكدا أن الجيل الحالي مبشر ويذكره بجيل منتخب الشباب عام 2001 الذي حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب، كما أشار غريب.
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