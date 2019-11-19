شكرا لقرائتكم بعد 30 دقيقة .. التعادل السلبي سيد الموقف بين مصر وجنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور 30 دقيقة من مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا ما زال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء المقام باستاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

بدأت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل منتخب جنوب أفريقيا و تم إحتساب ضربة حرة مباشرة لصالح جنوب أفريقيا على حدود منطقة الجزاء تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي .

ويلجأ لاعبو جنوب أفريقيا للاستحواذ على الكرة و تهدئة الأجواء بسبب الحماس الكبير و الضغط من قبل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي.

يستمر استحواذ لاعبو جنوب أفريقيا على الكرة لكن دون خطورة على مرمى منتخب مصر .

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بدأ شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.