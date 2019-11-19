شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: اصابة اجايي بسيطة ويعاني من اجهاد عضلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد عضلي بسيط خلال مشاركته في ودية الاتصالات التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإتصالات بهدف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء، في التجربة الودية التي أقيمت مساء اليوم استعدادا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخرج جونيور أجاي من المباراة للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء وأعلن سيد عبد الحجفيظ أن إصابة اللاعب بسيطة وهي عبارة عن إجهاد عضلي.

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وغاب عن ودية الاتصالات لاعبو الأهلي الدوليون الذين شاركوا مع المنتخب الأول في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) كما غاب عن الودية ثلاثي المنتخب الأولمبي الذى سيشارك في مباراة جنوب أفريقيا مساء اليوم، الثلاثاء، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ومعهم التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو لمشاركتهما مع منتخبي بلادهم في تصفيات أمم أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري ثم مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في رادس بدوري أبطال أفريقيا.