شكرا لقرائتكم الاتفاق يمدد تعاقده مع كيش حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتفاق، يوم الثلاثاء، تمديد تعاقده مع السلوفاكي فيليب كيش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2022.

وقدم صاحب الـ "29 عاما" مستويات مميزة مع الفريق الذي يتواجد في المركز الـ 11 في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.

وكان الاتفاق تعاقد مع كيش قادماً من هوغيسيند النرويجي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2018-2019 قبل أن يجدد عقده في أبريل الماضي لعام واحد، إلا أن عطاءه دفع بالإدارة الاتفاقية باتخاذ قرار استمرار عقده حتى 2020.