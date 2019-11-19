شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يتعادل سلبياً مع باراغواي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب باراغواي، يوم الثلاثاء، والتي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في مباراةٍ ودية استعداداً لخليجي 24 التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وتقاسم المنتخبان السيطرة في الشوط الأول، مع أفضلية لمنتخب باراغواي الذي شكّل خطورة كبيرة في أكثر من هجمة إلا أنهم اصطدموا بالحارس فواز القرني.

وسنحت أولى الفرص الخطيرة للمنتخب السعودي للاعب فراس البريكان الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وقبل نهاية الشوط الأول كاد منتخب باراغواي أن يسجل هدف السبق حينما سدد مهاجمه ألميرون كرةً قوية من على قوس منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب السعودي لاسيما بعدما دفع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بالثنائي هارونكارت وتركي العمّار كبديلين لعبدالله الحمدان ويحيى الشهري.

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وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب السعودي لمهاجمه ضياء هارون الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس روبيرتو فيرنانديز الذي تصدى لها بصعوبة، ورد منتخب باراغواي وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعدما سدد مهاجمه ألميرون كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني.

وواصل منتخب باراغواي هجومه وأهدر مهاجمه داريو ليزكانو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله ماتياس روخاس ليحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت العارضة.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته وكاد لاعبه مختار علي أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فيرنانديز الذي أبعدها بصعوبة.

وسيبدأ المنتخب السعودي مشواره في خليجي 24 بمواجهة منتخب الكويت يوم الأربعاء المقبل، في حين ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء المقبل.