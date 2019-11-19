شكرا لقرائتكم عبدالفتاح آدم يشارك في تدريبات النصر الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك عبدالفتاح آدم، لاعب نادي النصر، في التدريبات الجماعية للفريق، يوم الثلاثاء، وذلك بعد نهاية برنامجه العلاجي.

وواصل فريق النصر تدريباته تحت إشراف المدرب البرتغالي روي فيتوريا على ملعب أكاديمية النادي، وركز المدرب على الجوانب اللياقية المتنوعة، وطبق المدرب عددا من الجمل التكيكية المتنوعية والتي تعتمد على التمريرات البينية والتسديدات المباشرة، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية في منتصف الملعب.