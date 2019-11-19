فوز منتخب المغرب في ضيافة بوروندي بثلاثية نظيفة









اسماء السيد - الرباط: فاز المنتخب المغربي، الثلاثاء، على مستضيفه منتخب بوروندي بثلاثة أهداف لصفر، على أرضية ملعب برنس لوي رواجاسور، وذلك لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم - الكاميرون 2021.

وفرض رفاق العميد غانم سايس سيطرة نسبية على مجريات اللقاء على منتخب بوروندي المتواضع، الذي كان قد انهزم في أول جولات منافسات المجموعة الخامسة أمام منتخب أفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين.

وفرض المنتخب المغربي أسلوب لعبه، مع الضغط على دفاع الخصم. وبعد سيل من الفرص الضائعة، أبرزها كانت لحكيم زياش ويوسف النصيري، تمكن نصير المزراوي من افتتاح التسجيل مستثمرا عدم توفق الحارس البوروندي في صد تسديدة رشيد العليوي، في الدقيقة 27، قبل أن يضاعف يوسف النصيري النتيجة في الدقيقة 39.

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وتمكن أشرف حكيمي من تسجيل ثالث أهداف المنتخب المغربي، في الدقيقة 83، مستثمرا تمريرة من لاعب الوسط سفيان أمرابط.

ودخل المنتخب المغربي اللقاء بتشكيلة شهدت بعض التغييرات، سواء على مستوى اللاعبين أو أماكن اللعب، مقارنة مع لقاء موريتانيا، حيث دفع المدرب وحيد هاليلوزيش بياسين بونو في حراسة المرمى، وأشرف حاكيمي وحمزة منديل وزهير فضال وغانم سايس في خط الدفاع، وحكيم زياش وفيصل فجر ونصير المزراوي وسفيان أمرابط في خط الوسط، ويوسف النصيري ورشيوي في خط الهجوم.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى النقطة الرابعة، من فوزه على بوروندي وتعادل سلبي أمام منتخب موريتانيا، قبل خمسة أيام، بالرباط.