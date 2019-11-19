شاهد.. انفعال شوقى غريب على عبد الرحمن مجدى أمام جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على عبد الرحمن مجدى الجناح الأيمن للفريق، بعدما فقد الكرة أمام جنوب أفريقيا، وطالبه بالتقدم نحو مرمى الخصم، فى الدقيقة 37 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر. وجاء تشكيل المنتخب الأولمبى كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements وضم تشكيل جنوب أفريقيا كلاً من.. وضم تشكيل جنوب أفريقيا كلاً من.. حراسة المرمى: دارين جونسون الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي. الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي. الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج. كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.

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