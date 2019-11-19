سوبر كاميرا.. مهاجم غانا يقود الجماهير المصرية فى استاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه لاعبو غانا إلى الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة الدولى للاحتفال معهم بهدف التعادل الذى سكن شباك كوت ديفوار في الوقت القاتل من المباراة. وتأهل منتخب كوت ديفوار بالفوز على غانا 3/2 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي لقاء الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى لتحديد المتأهل إلى نهائى البطولة. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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