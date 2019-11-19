شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. التعادل السلبي بين منتخب مصر الأوليمبي وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي فى اللقاء المقام باستاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

بدأت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل منتخب جنوب أفريقيا وتم احتساب ضربة حرة مباشرة لصالح جنوب أفريقيا على حدود منطقة الجزاء تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي.

وفى الدقيقة 3 جاءت هجمة خطيرة للمنتخب عن طريق كريم العراقي يلعبها عرضية يخرجها دفاع جنوب أفريقية، بالإضافة إلى ضربة ركنية يلعبها العراقي يقابلها مصطفى محمد برأسية تخرج بعيدة عن المرمى.

ونجح رمضان صبحي فى الدقيقة 5 فى قطع كرة من دفاع جنوب أفريقيا ويمر من الأول لكن يشتتها الدفاع فى هجمة خطيرة للفراعنة، وفي الدقيقة 7 جاءت تسديدة قوية تصدي لها محمد صبحي على مرتين فى فرصة خطيرة لجنوب أفريقيا.

وجاءت هجمة وان تو فى الدقيقة 8 بين رمضان صبحي وأبو الفتوح يلعبها الأخير عرضية يخرجها الدفاع، ويهدأ اللقاء بين المنتخبين ويتناقل كل فريق للكرة وسط الملعب دون خطورة، وفى الدقيقة 11 هجمة بين رمضان وأبو الفتوح يخرجها الدفاع الجنوب أفريقي، وفى الدقيقة 12 وصل رمضان صبحي إلى حدود منطقة الجزاء يخرجها دفاع جنوب افريقيا.

وفى الدقيقة 13 عرضية رائعة من رمضان صبحي تصل لمصطفي محمد يسددها قوية برأسه ينقذها حارس جنوب أفريقيا.

يستمر الهجوم من قبل لاعبى منتخب مصر الأوليمبي لكن دفاع جنوب أفريقيا ينجح فى التصدي للهجمات.

ويلجأ لاعبو جنوب أفريقيا للاستحواذ على الكرة وتهدئة الأجواء بسبب الحماس الكبير والضغط من قبل لاعبي منتخب مصر الأولمبي.

يستمر استحواذ لاعبي جنوب أفريقيا على الكرة لكن دون خطورة على مرمى منتخب مصر.

وفي الدقيقة 22 هجمة عن طريق رمضان صبحي يمررها أرضية لمصطفى محمد لكن يقابله دفاع جنوب أفريقيا.

الدقيقة 23 عرضية رائعة من عبد الرحمن مجدي لكن يفشل أحمد أبو الفتوح فى إيقافها لتخرج ضربة مرمى.

الدقيقة 24 هجمة لمنتخب جنوب أفريقيا تصل عرضية داخل منطقة الجزاء للفراعنة يخرجها أسامة جلال قبل أن تصل لمهاجم جنوب أفريقيا.

تعود السيطرة للاعبي منتخب مصر لكن دون خطورة على المرمى.

Advertisements

الدقيقة 27 أخطر هجمات المباراة عن طريق جنوب أفريقيا بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من ناحية اليمين للمنتخب يسددها مهاجم جنوب أفريقيا قوية فى المرمى الخالي تمر خارج المرمى فى أخطر فرص اللقاء.

هجمات للمنتخب والوصول لمنطقة جزاء جنوب أفريقيا لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 30 توغل لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء تخرج لضربة ركنية.

الدقيقة 31 ضربة ركنية عرضية من قبل رمضان صبحي تصل لعبد الرحمن مجدي يتأخر فى تسديدها داخل حارس المرمى الجنوب أفريقي.

الدقيقة 33 مرور لرمضان صبحي من دفاع الكاميرون ولكن الكرة تخرج منه لضربة مرمى فى فرصة خطيرة.

يضغط لاعبو جنوب أفريقيا لعدة دقائق ويتم الاستحواذ على الكرة لكن دون خطورة على مرمى محمد صبحي أو وصول للمرمى.

الدقيقة 39 مرور من رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ويسددها فى المرمى لكنها ضعيفة.

يعود اللقاء للهدوء ويستمر فى منتصف الملعب بفضل التكتل الدفاعي للمنتخبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0/0.

بدأ شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.