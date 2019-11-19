شكرا لقرائتكم خبر عن من خلف المدافعين.. جنوب أفريقيا يهدر هدف التقدم على المنتخب الأولمبى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر منتخب جنوب أفريقيا أخطر فرصة لإحراز هدف التقدم على المنتخب الوطنى الأولمبى، بعد تمرير كرة عرضية مرت أمام المرمى ومن خلف المدافعين فى الدقيقة 28 فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر. وجاء تشكيل المنتخب الأولمبى كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements وضم تشكيل جنوب أفريقيا كلاً من وضم تشكيل جنوب أفريقيا كلاً من حراسة المرمى: دارين جونسون الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي. الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي. الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج. كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من خلف المدافعين.. جنوب أفريقيا يهدر هدف التقدم على المنتخب الأولمبى (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.