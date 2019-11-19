شكرا لقرائتكم خبر عن المصنفات الأوائل يشاركن فى بطولة العالم للشيش للمشاركة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للسيدات والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجارى إقبالاً كبيرًا من نجمات اللعبة على المشاركة فى منافساتها .

وتأكدت مشاركة المصنفات العشر الأوائل على العالم من الأولى إلى الثالثة وهن على الترتيب الروسية إينا ديريجلازوفا بطلة أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 والحائزة على بطولة العالم ثلاث مرات آخرها في يوليو الماضي والإيطالية اليس فولبى بطلة العالم العام الماضى ومواطنتها المخضرمة إليسا دى فرانشيسكا تكمل عامها الـ37 الشهر المقبل وهى بطلة أولمبياد لندن 2012 وبطلة العالم 2010 .

ومن الرابعة للعاشرة على التوالى الإيطالية إريانا أريجو بطلة العالم 2013 و2014 ووصيف لندن 2012 والأمريكية لى كيفر والألمانية الواعدة ليونى ايبرت ذات العشرين عامًا والروسية انستاسيا إيفانوفا والإيطالية فرانشيسكا بالمبو والفرنسية يسورا تيبوس وصيف بطولة العالم 2018 والروسية لاريسا كوروبينكوفا.

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ومن جانبه صرح رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن البطولة هى إحدى الجولات المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 لذا ستكون هناك منافسة شرسة للغاية، وقال إن البطولة يشارك فيها 38 دولة يمثلهم 170 لاعبة حتى الآن وفى مقدمتهن اوائل المصنفات العالميات .

أضاف: أن الإقبال على المشاركة ليس فقط لأن البطولة واحدة من بطولات التأهيل الأولمبى ولكن لأن البطولات المصرية باتت ذات علامة مميزة عالميًا ولها طابع ونكهة مختلفة عن جميع بطولات السلاح التى تنظم فى الدول الأخرى .