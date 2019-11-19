شكرا لقرائتكم خبر عن 15دقيقة.. التعادل السلبي بين المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة من مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا ما زال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء المقام باستاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

بدأت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل منتخب جنوب أفريقيا، وتم احتساب ضربة حرة مباشرة لصالح جنوب أفريقيا على حدود منطقة الجزاء تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحى.

وفى الدقيقة 3 جاءت هجمة خطيرة للمنتخب عن طريق كريم العراقي يلعبها عرضية يخرجها دفاع جنوب أفريقية، بالإضافة إلى ضربة ركنية يلعبها العراقي يقابلها مصطفى محمد برأسية تخرج بعيدة عن المرمى.

ونجح رمضان صبحي فى الدقيقة 5 فى قطع كرة من دفاع جنوب أفريقيا ويمر من الأول لكن يشتتها الدفاع فى هجمة خطيرة للفراعنة، وفي الدقيقة 7 جاءت تسديدة قوية تصدي لها محمد صبحي على مرتين فى فرصة خطيرة لجنوب أفريقيا.

وجاءت هجمة وان تو فى الدقيقة 8 بين رمضان صبحي وأبو الفتوح يلعبها الأخير عرضية يخرجها الدفاع، ويهدأ اللقاء بين المنتخبين ويتناقل كل فريق للكرة وسط الملعب دون خطورة، وفى الدقيقة 11 هجمة بين رمضان وأبو الفتوح يخرجها الدفاع الجنوب أفريقي، وفى الدقيقة 12 وصل رمضان صبحي إلى حدود منطقة الجزاء يخرجها دفاع جنوب افريقيا.

وفى الدقيقة 13 عرضية رائعة من رمضان صبحي تصل لمصطفي محمد يسددها قوية برأسه ينقذها حارس جنوب أفريقيا.

بدأ شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.