شكرا لقرائتكم خبر عن قرصة ودن وبوكس فى الفك.. كاميرا سوبر كورة ترصد تفاصيل خناقة الشوارع بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة البنك الأهلى والألومنيوم التى أقيمت بالمهندسين فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى بخناقة شوارع بين الفريقين.

كانت المباراة قد أسفرت عن فوز البنك الأهلى على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف أحرز أهداف البنك هدافه الأول عمرو عزت أحدهما من ضربة جزاء.

وتدور أحداث الأزمة عندما قام عمرو عزت بالتحدث مع حكم المباراة فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الثانى مطالبًا إياه باحتساب إحدى الكرات لفريقه، فما كان من ياسر الكنانى إلا أن قام بنهر اللاعب وطالبه باللعب فقط والابتعاد عن التحكيم، الأمر الذى دفع اللاعب بالرد على المدير الفنى للألومنيوم وطالبه بالتركيز مع فريقه فقط .

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