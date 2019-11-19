شكرا لقرائتكم خبر عن قرصة ودن وبوكس فى الفك.. كاميرا سوبر كورة ترصد تفاصيل خناقة الشوارع بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
وتدور أحداث الأزمة عندما قام عمرو عزت بالتحدث مع حكم المباراة فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الثانى مطالبًا إياه باحتساب إحدى الكرات لفريقه، فما كان من ياسر الكنانى إلا أن قام بنهر اللاعب وطالبه باللعب فقط والابتعاد عن التحكيم، الأمر الذى دفع اللاعب بالرد على المدير الفنى للألومنيوم وطالبه بالتركيز مع فريقه فقط .
كانت هذه تفاصيل خبر قرصة ودن وبوكس فى الفك.. كاميرا سوبر كورة ترصد تفاصيل خناقة الشوارع بالقسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.