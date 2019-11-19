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شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. قناة مفتوحة مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا
أكدت قناة تايم سبورت المصرية عن نقل مباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 والتي جاءت كالتالي:
على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500.
أما التردد الأرضي على UHF 32.
ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة حاليا في مصر و المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
يذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد تأهل لدور نصف نهائي البطولة بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما احتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثانية من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة حاليا في مصر و المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
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