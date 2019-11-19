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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد في الطريق لضم مدافع الإنتر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
سكرينيار
بعد أن أبدت إدارة الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بضم المدافع السلوفاكي "سكرينيار" نجم إنتر ميلان ومع رفض الأخير العرض والبقاء مع النيراتزوري يدخل كبيري الليجا صراع لضم اللاعب.
وتشير صحيفة "أس" الإسبانية أم ريال وبرشلونة الأقرب للظفر بخدمات اللاعب، حيث أن مدريد يقترب بخطوات عديدة مع وضعه ١٠٠ مليون أمام طاولة الإنتر مؤكدا على ضرورة فوز بالصفقة لوجود بدائل قوية للثنائي فاران والقائد راموس.
جدير بالذكر أن إنتر ميلان، قد ضم سكرينيار من سامبدوريا مقابل ٢٨ مليون يورو، حتى يقارب ثمنه الآن ١٠٠ مليون وأكثر مع مرور الوقت.
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