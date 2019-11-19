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دورتموند تسعي لخطف هدف اليونايتد في يناير 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

ماندزوكيتش

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يحاول نادي بوروسيا دورتموند الألمانى التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية .

الجدير بالذكر ان الفريق الالماني لم يتعاقد مع مهاجم اخر غير المهاجم الاسباني باكو الكاسير الذي تم التعاقد معه من صفوف الفريق الكتالوني .

ويعد المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش هدف مانشستر يونايتد الذي يعول عليه كثيرا مدرب الفريق سولشاير الذي يري ان مانزوكيتش سيكون صفقة رائعة للشياطين الحمر في ظل الفشل في العديد من المباريات في تسجيل الاهداف .

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