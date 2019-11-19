شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأولمبي ضد جنوب إفريقيا| شوقي غريب يعلن تشكيل الفراعنة ..عمار حمدي أساسياً والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها بعد قليل على ملعب القاهرة الدولي .

تشكيل منتخب مصر الأولمبي وشهد تشكيل منتخب مصر الأولمبي تغيير وحيد عن المباراة الماضية أمام الكاميرون في دور المجموعات، حيث يشارك عمار حمدي في وسط الملعب بدلا من إمام عاشور،وجاء تشكيل الفراعنة كالآتي. حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكام". Advertisements الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق - عمار حمدي - أحمد فتوح. الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مصطفى محمد - رمضان صبحي. حلم طوكيو يراوض المصريين الليلة ويسعى المنتخب المصري للفوز بمباراة الليلة حيث يصعد الفائز من المواجهة مباشرةً إلى دورة طوكيو 2020 في الصيف المقبل. منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في الدور الأول وكان منتخب مصر قد تمكن من تحقيق الانتصار في المباريات الثلاثة ، له بالمجموعة أمام كل من مالي وغانا والكاميرون، حاصداً 9 نقاط.

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