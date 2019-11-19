غانا ضد كوت ديفوار| ركلات الترجيح تحسم بطاقة طوكيو لصالح الأفيال 

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

حصل منتخب كوت ديفوار الأولمبي على أولى بطاقات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2020 ، بعدما فازت على المنتخب الغاني بنتيجة بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي2_2 ، ليصعد الأفيال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى انتظار الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا.



ملخص مباراة كوت ديفوار ضد غانا

بدأت مباراة منتخب كوت ديفوار الأولمبي ضد غانا في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة باستحواذ الأفيال على مجريات اللعب منذ بداية المباراة بعدما سيطر على منطقة وسط الملعب، وسط دفاع غاني عن المرمى ومحاولة استخلاص الكرة لبناء هجمات منظمة.

الأفيال تترجم السيطرة لهدف أول

السيطرة الإيفوارية تُرجمت لهدف أول في الدقيقة 12 عن طريق يوسف داو الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليصبح في وضعية إنفراد بالمرمى قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك بنجاح.

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وكاد داو أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 21 بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى مباشرة، لكنه سدد الكرة بجانب القائم الأيمن لغانا ليهدر ثاني الأهداف.

البلاك ستارز تحرز التعادل في الدقيقة 50

بدأ الشوط الثاني على عكس الأول حيث سيطر المنتخب الغاني عن منطقة وسط الملعب بحثا عن هدف التعديل وهوا ما كان عن طريق ياو يبواه في الدقيقة 50 من للقاء، بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليصوب الكرة داخل الشباك الإيفوارية معادلًا نتيجة المواجهة.

دقائق المباراة الأخيرة المجنونة

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة من زمن المباراة الأصلي أحداث ممتعة حيث سجل يوسف داو هدفًا قاتلًا لكوت ديفوار في الدقيقة 85 بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر، ليحولها برأسه داخل الشباك معلنًا عن عودة الأفيال للتقدم مرة أخرى ولكن المباراة لم تنتهي عند هذا الهدف ، فسرعان ما عادل منساه لاعب غانا النتيجة في الرمق الأخير للقاء ليحي بهذا الهدف القاتل آمال البلاك ستارز.

التراجع البدني عنوان شوطين إضافيين وركلات الترجيح تحسم بطاقة طوكيو

شهد الشوطين الإضافيين حالة كبيرة من التراجع البدني ظهرت على لاعبي الفريقين مما أدى إلى غياب الخطورة تمامًا على كلا المرميين، لتمر فترة 30 دقيقة بدون أهداف قبل أن يضطرا للجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للأفيال لتحسم أولى بطاقات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 في انتظار البطاقة الثانية من مباراة مصر وجنوب أفريقيا .