مصر (0) - (0) جنوب أفريقيا .. قبل نهائي أمم أفريقيا تحت 23 (لحظة بلحظة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الأن منتخب مصر الأوليمبي ونظيره منتخب جنوب أفريقيا، في إطار مباراة نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤخلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وبدأ المنتخب الوطني بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements بداية المباراة: ق2: تسديدة من ضربة حرة مباشرة تمر بجانب مرمى مصر ق6: مرور من رمضان صبحي ويمر من لاعب والثانى قبل أن تقطع منه الكرة ق8: تسديدة يتصدى لها محمد صبحي على مرتين

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